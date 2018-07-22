Шнуров пробежал «десятку» в марафоне «Белые ночи»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров принял участие в массовом международном забеге «Белые ночи», который проходит 22 июля в Петербурге. Своим достижением музыкант поделился в «Инстаграме».

На этот раз в легкоатлетическом марафоне, который организуют уже в 29-й раз, участвуют более 11 тыс. бегунов из более чем 60 стран. Спортивное событие включает две дистанции: на 42 км и на 10 км.

Крупнейшее в России беговое соревнование временно перекрыло центр города. На данный момент большинство участков маршрута уже доступны для автомобильного движения, но некоторые улицы будут перекрыты до 14:00. Так, Дворцовую, Синопскую, Смольную набережные откроют только во втором часу, до 12:30 недоступны участки набережной Фонтанки. Подробнее.