Полиция пришла в управляющие компании Петербурга, обыски совпали с уголовным делом о взятке жилинспектору

В Петербурге прошли обыски в офисах и квартирах менеджеров и собственников «ЖКС Адмиралтейского района» и «Балтийской управляющей компании». Чистоту активов последней следствие проверяет в уголовном деле о мошенничестве. Ее руководитель уверяет, что все спокойно.

Как стало известно «Фонтанке» 22 июля, в ночь на пятницу сотрудники следственного управления УМВД Московского района завершили обыск помещений, занимаемых «Балтийской управляющей компанией», и пришли в квартиры ее гендиректора Андрея Кривоногова и учредителя Леонида Климковского.

Основной вид деятельности «БУК» в этот раз полицию не интересовал, она искала следы схемы по незаконному обналичиванию средств. Московский район можно назвать меккой теневых банкиров, судя по найденному в обычной двушке миллиарду.

«БУКовцам» присвоен статус свидетелей. Климковского не оказалось дома. Андрей Кривоногов присутствовал лично. В разговоре с «Фонтанкой» он отрицал факт обыска.

Следствие заглянуло также к «ЖКС Адмиралтейского района», Климковский является его учредителем.

Современные активы и последние новости «Балтийской управляющей компании» оценить проблематично. Ее сайт отключен за неуплату.

На рынок управления жилфондом «БУК» ворвалась в декабре 2017 года. Жители 99 домов будто бы проголосовали за смену УК, отказались от услуг холдинга «Городские инновационные технологии». «ГИТ» отбился о этой атаки, а «БУКу» пришлось довольствоваться в Московском районе только тремя домами.

Возможно, недавнее задержание в Невском районе государственного жилищного инспектора, заподозренного в получении взятки 3 млн рублей, является продолжением этой истории. По версии следствия, он требовал деньги у управляющих компаний за прекращение проверок их домов.