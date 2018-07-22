Угонщика и пациента психиатрической клиники заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней сверстницы

Жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании в начале мая несовершеннолетней дочери. Обидчики оказались уже изолированы.

Как стало известно «Фонтанке», о растлении 15-летней дочери петербурженка рассказала полиции 21 июля. По словам матери, ее ребёнка изнасиловали в начале мая в Парголово, указала она и на потенциальных виновников. Ими оказались сверстники девочки.

Агрессивных подростков полиции не пришлось искать по дворам. Один из них находится в изоляторе по обвинению в угоне, второй проходит лечение в детской психиатрической клинике.