Общественники обнаружили в «Лефортово» сотрудника института машиностроения, который обвиняется в госизмене

В следственном изоляторе «Лефортово» оказался 74-летний Виктор Кудрявцев, полный тезка сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш). Ему вменяют статью 275 УК «Государственная измена». Об этом в своем блоге написал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев.

«Мне удалось пообщаться с вновь прибывшим заключенным Кудрявцевым В. В., которого доставили сегодня. Ему 74 года, диабет (с его слов), ему предъявлено обвинение по 275 УК РФ — государственная измена. Не исключено, что это именно его сегодня вывели из здания ЦНИИМаш’а. Человек с такими ФИО гуглится как кандидат технических наук (ФГУП ЦНИИмаш, г. Королёв)», – описал встречу Еникеев.

В разговоре с «Медиазоной» он также отметил, что сотрудники СИЗО запретили Кудрявцеву рассказывать, чем он занимался на свободе. Согласно постановлению правительства, человек с таким же именем и фамилией получил звание кандидата технических наук и заместителя начальника одного из центров ЦНИИмаш. Из документа следует, что Кудрявцев был награжден премией «за создание стартового и технологического оборудования ракетно-космического комплекса "Морской старт"».

Виктор Кудрявцев также оставил свою подпись под открытым письмом Владимиру Путину в поддержку коллеги из ЦНИИмаш Владимира Лапыгина. В 2016 году он был осужден по делу о госизмене и получил 7 лет колонии. По версии правоохранительных, органов Лапыгин продавал секретные данные в Азию.

ЦНИИмаш является одной из ведущих структур Роскосмоса. Сотрудники ФСБ пришли в институт машиностроения в Королёве, и в офис руководителя исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона в столице 20 июля. Российские спецслужбы установили, что иностранцам стали известны результаты гиперзвуковых разработок ЦНИИ, поэтому сейчас проверяется связь сотрудников индустрии с западными странами.

После обысков Дмитрий Пайсон написал заявление об увольнении и в первых числах августа покинет свой пост. В беседе с журналистами Дмитрий Пайсон попросил не упоминать его в контексте дела о госизмене и передаче западной разведке сведений о новом гиперзвуковом российском оружии.