Франция признала начало торговой войны с США и воззвала к справедливости

Министр финансов Франции Брюно ле Мэр открыто заявил о начале торговой войны с Соединёнными штатами, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Все в «группе двадцати» понимают, что торговая война — реальность, и здесь есть риск для мирового роста», — цитирует политика агентство.

Ле Мэр признал, что конфликт с США угрожает мировой экономической стабильности, и призвал американские власти отказаться от торговых барьеров.

«Я прошу США вернуться к здравому смыслу и уважению как глобальных правил [торговли], так и их союзников», — обратился он к Вашингтону и призвал к справедливости. Глава французского минфина подчеркнул, что из-за разного подхода к налогообложению малые европейские компании находятся в крайне невыгодном положении по сравнению с американскими гигантами вроде Google, Amazon и Facebook, поскольку вынуждены платить более высокие налоги.

Теперь, убежден ле Мэр, США должны сделать первый шаг на пути взаимных уступок, отменив тарифные ограничения.