Порошенко назвал победу боксёра Усика в Москве «символом победы» Украины. В РФ его слова сочли «идиотизмом»

Президент Украины Петр Порошенко порадовался чемпионской победе Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии в «Твиттере», вызвав неоднозначную реакцию своими словами. Он увидел в событии «символ борьбы» и «приближающейся победы» Украины.

«Я ни секунды не сомневался, что Сашка победит! Украинский гимн, который звучал сегодня в Москве на весь свет, – это символ нашей борьбы, приближения нашей победы», – заявил Порошенко и добавил, что Украина гордится спортсменом.

Жодної секунди не сумнівався, що Сашко переможе!



Український гімн, який пролунав сьогодні у Москві на весь світ, – це символ нашої боротьби, наближення нашої перемоги.



Україна пишається тобою! pic.twitter.com/tltTtqo3OR — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 июля 2018 г.

Слова президента не остались без внимания, после чего на них отреагировал вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский. В «Твиттере» он возмутился тому, что спортивное событие перевели в политическую плоскость, и назвал это «идиотизмом».

Как же достали уже всё переводить в политику! Идиотизм! https://t.co/r0EwcEQ1gz — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 22 июля 2018 г.

Александр Усик одержал верх над российским боксёром Муратом Гассиевым в финале WBSS в первом тяжелом весе в ночь на 22 июля. Это была 15-я победа Усика из 15 боев на профессиональном ринге, 11 из них завершились нокаутами.