При крушении гирокоптера в Финляндии погиб работавший в Москве норвежский журналист

В финской общине Энонтекиё на самом севере страны разбился гирокоптер. В результате погиб журналист норвежской телерадиовещательной компании NRK Мортен Рууд. О личности погибшего NRK сообщила 22 июля.

По данным полиции Финляндии, крушение произошло после 19 часов 21 июля недалеко от границы с Норвегией. Вертолёты финской погранохраны и норвежской службы спасения нашли на месте происшествия погибшего и его раненого соотечественника. Пострадавший был госпитализирован в больницу Тромсё.

Мортену Рууду было 57 лет, он работал региональным редактором NRK в губернии Финнмарк с 2013 года, в 2007 — 2010 был спецкором в Москве.

Полиция Финляндии утром 22 июля заявила, что пока не знает, почему упал гирокоптер. Сигналов бедствия с него не поступало, погода была хорошей. Известно, что он принадлежал норвежскому летному клубу. Всё, что осталось от летательного аппарата, отправили в Норвегию на экспертизу. Финские и норвежские власти совместно расследуют причину трагедии. Расследование может занять несколько недель или месяцев, отметили в ведомстве.