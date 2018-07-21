«Зенит» сыграл с «Интером» в боевую ничью

Вничью завершился товарищеский матч «Зенита» против миланского «Интера» в Пизе 21 июля. Итоговый счет – 3:3.

Голы за «Интер» забили Антонио Кандрева (16), Мауро Икарди (50, пенальти), Лаутаро Мартинес (75). У «Зенита» отличились Кристиан Нобоа (27), Роберт Мак (64) и Эрнани (73).

Напомним, это пятый товарищеский матч «Зенита» в рамках подготовки к сезоне 2018/19. Ранее петербуржцы обыграли австрийский «Пинцгау» (1:0), московское «Динамо» (5:0), швейцарский «Грассхоппер» (2:0), итальянский «Дженоа» (3:2).

Напомним, стартовый матч сезона «Зенит» проведет на выезде в Тюмени 29 июля против «Енисея».