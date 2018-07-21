Катавшийся на крыше электрички подросток не доехал до Петербурга живым

Транспортное следствие региона разбирается в обстоятельствах гибели 14-летнего юноши. Его тело нашли на крыше электрички на Балтийском вокзале вечером 21 июля.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, по предварительной информации подросток на крыше поезда получил удар током, который привёл к его кончине. 14-летний юноша катался на электричке, которая ехала в Петербург со станции Калище в Сосновом Бору. Проводится доследственная проверка.