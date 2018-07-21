Водолазы в Неве ищут петербуржца. Его могла подвести галантность

Молодой человек нырнул в воду на Октябрьской набережной, но на берег не вернулся. К его поискам привлечены водолазы.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городского МЧС, мужчина ушёл под воду около девяти часов вечера 21 июля. Спасатели по состоянию на 11 часов вечера продолжают поиски неподалёку от Финляндского железнодорожного моста. По словам очевидцев, в воду он бросился не из-за духоты на улице, а по рассеянности спутницы – якобы она уронила в Неву сумочку, а храбрый мужчина кинулся ее доставать.

Напомним, за сезон в этом году на различных водоёмах утонули 19 человек.