«Общественный вердикт»: Задержан сотрудник ярославской колонии, участвовавший в пытках

В Ярославской области правоохранительные органы задержали сотрудника исправительной колонии Максима Яблокова, который, согласно информации правозащитников, принимал участие в пытках заключённого Евгения Макарова. Об этом в «Фейсбуке» сообщает фонд «Общественный вердикт».

По данным правозащитной организации, Яблокова вывели из ИК-1 в наручниках.

«Общественный вердикт» указывает, что юристам удалось установить имена 12 из 18 участников избиения .

Напомним, заключённый Евгений Макаров был избит сотрудниками колонии 29 июня 2017 года. Макаров и еще двое заключенных жаловались на побои в ЕСПЧ. После просмотра видеоматериала СК не увидел оснований для возбуждения уголовного дела и заявил о «самоизбиении». После того, как 20 июля «Новая газета» опубликовала запись с видеорегистратора одного из сотрудников колонии, следователи всё-таки разглядели превышение должностных полномочий и признали факт нанесения множественных ударов «руками, ногами и неустановленными предметами». Региональное управление ФСИН начало проверку.