Над Петербургом взошла двойная радуга
читатель "Фонтанки"
После обильного дождя в небе над Петербургом 21 июля появилось сразу две радуги.
Снимками красивого атмосферного явления жители и гости города делятся в соцсетях.
Напомним, что днём 21 июля в Петербурге порывами ветра повалило деревья, а ливни обернулись «фонтаном» в Обухово. Завтра, в воскресенье, меторологи тоже прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы, ливни и сильный ветер.
Справка:
Радуга — атмосферное, оптическое и метеорологическое явление, наблюдаемое при освещении солнцем множества водяных капель (дождя или тумана). Радуга выглядит как разноцветная дуга или окружность, составленная из цветов спектра видимого излучения (от внешнего края: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый).