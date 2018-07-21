Над Петербургом взошла двойная радуга

читатель "Фонтанки"

После обильного дождя в небе над Петербургом 21 июля появилось сразу две радуги.

Снимками красивого атмосферного явления жители и гости города делятся в соцсетях.

Напомним, что днём 21 июля в Петербурге порывами ветра повалило деревья, а ливни обернулись «фонтаном» в Обухово. Завтра, в воскресенье, меторологи тоже прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы, ливни и сильный ветер.