Сервис, разработанный IT-компанией из Санкт-Петербурга, поможет иностранным туристам экономить

Гости России уже в стенах аэропорта сталкиваются с необходимостью вызывать такси на чужом языке, обменивать валюту по «драконову» курсу, тратить в роуминге в несколько раз больше на связь. Впрочем, так в любой стране мира. Но российский бизнес сделал шаг вперед в индустрии гостеприимства, предлагая приезжим «ключи от городов».

Компания CityLife из Санкт-Петербурга разработала международный сервис лояльности, который заботится о приезжих «как дома». По прибытию в один из крупных городов России турист может приобрести Smart ID Travel, способный решить проблемы гостя.

«С чем обычно сталкивается турист в незнакомом городе сразу по прибытию?» – говорит соучредитель и генеральный директор СитиЛайф Михаил Ковшов. – «С необходимостью срочно менять деньги на проезд, зачастую по совсем не выгодному курсу. С «драконовым» роумингом, а ведь нужно срочно связаться с родными, и сообщить, что все в порядке. С отсутствием понимания, где можно поесть, и куда сходить, не за безумные деньги, а в рамках разумного. С проблемами коммуникации на чужом языке, в конце концов. Для решения всех этих проблем мы разработали комплект Smart ID Travel, включающий смарт и проездную карту, сим-карту и доступ в мобильное приложение».

Продукт был приурочен к старту Чемпионата мира по футболу, но будет актуален и по его прошествии. Туристы могут получить комплект в точках выдачи, всего около 130 точек по России. По словам директора по развитию компании Александра Тьяхова «Это комплексное решение, которое позволяет любому иностранному гостю быть на связи, активировать свои страницы в социальных сетях, общаться с другими гостями города, а также узнавать информацию о достопримечательностях и получать скидки и кэшбэк в магазинах и заведениях города и у онлайн-партнеров».

Прогуливаясь по городу, можно использовать мультиязычный аудиогид, а при переезде в другой город – пользоваться консьерж службой, которая поможет с бронированием, заказом билетов и трансферов.

До конца этого лета гости Петербурга смогут получать Smart ID Travel не выходя «за порог» аэропорта. «SIT будет распространяться в «Пулково» через специальные промо-стойки. Сейчас мы согласовываем с дирекциями Аэропорта оптимальные варианты размещения», – говорит Тьяхов.

Приложение SIT «родилось» на базе более универсального продукта – международной программы лояльности, работающей в 50 городах России и десятке стран мира, обеспечивающего пользователей выгодными условиями совершения каждодневных покупок. Экономя и накапливая баллы кэшбэка от регулярных трат, горожанин может оплачивать на сэкономленные деньги телефонию, коммунальные платежи, налоги и связь. В июне компания СитиЛайф выпустила на рынок собственный бренд мобильной связи CityLife Mobile.

«Мы постоянно расширяем наш клуб партнеров», – говорит партнер компании по развитию Мария Майорова. – «Подключая различные бизнесы, мы предоставляем им инструмент привлечения клиентов и коммуникации с ними.