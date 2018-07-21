Пентагон поддержал идею Трампа пригласить Путина в Вашингтон

Замглавы Пентагона Джон Руд назвал практичным шагом решение президента Соединённых штатов Дональда Трампа пригласить своего российского коллегу Владимира Путина в Вашингтон. По мнению Руда, государствам необходим обмен мнениями. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNN.

«Я считаю, что обмен мнениями и откровенные дискуссии между нашими лидерами нужны. Я думаю, это [приглашение] вполне нормально и практично», — сказал Руд.

Замглавы Пентагона обратил внимание, что США и раньше поддерживали контакты c Россией как важным игроком мировой арены, и вспомнил, как Путин приезжал домой к президенту Бушу в Кроуфорд, штат Техас, а также рыбачил с ним в Кенненбанкпорте, штат Мэн.

О том, что Трамп распорядился пригласить Путина в Вашингтон осенью, стало известно 19 июля. Первые двусторонние переговоры лидеров прошли в Хельсинки 16 июля. Встреча сопровождалась массовыми протестами, а ее итоги американские СМИ назвали предательскими.