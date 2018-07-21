В Пушкине найден мёртвым сын основательницы «Солдатских матерей Петербурга»

Погибшего мужчину нашли в Баболовском парке в Пушкине несколько дней назад. Его личность установлена, Максим Поляков приходился сыном председателю организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Его мать 21 июля подтвердила информацию изданию 47 News.

Тело неизвестного мужчины с признаками суицида было найдено в Баболовском парке утром 18 июля. Погибший – 47-летний Максим Поляков, сын Эллы Поляковой, она подтвердила его гибель. Обстоятельства трагедии не известны, друзья погибшего говорят об отсутствии очевидных проблем в жизни петербуржца и его жизнелюбии. У Полякова остались дети. «Живите счастливо, цените каждый прожитый день, прощайте за все», – написано в статусе Полякова на странице «ВКонтакте».

Элла Полякова – основательница и председатель организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга», член совета по правам человека при президенте России.