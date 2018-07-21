Арестованных фигурантов «пензенского дела» этапировали из Петербурга

Троих обвиняемых по делу о «террористической организации «Сеть», которые находились под арестом в СИЗО, вывезли из Петербурга. Об этом 21 июля сообщает «Медиазона» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Петербурга Яну Теплицкую.

Как рассказала Теплицкая, Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова из СИЗО-6 этапировали 20 июля. Накануне стало известно, что по постановлению следователя из СИЗО-3 вывезли обвиняемого Игоря Шишкина. Куда именно отправили подозреваемых, сотрудники пенитенциарного заведения не сказали.

В начале июля из Пензы для очной ставки с Игорем Шишкиным в Петербург привезли Дмитрия Пчелинцева, ещё одного фигуранта дела.