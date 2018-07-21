База судов Москвы скрыла фамилии обвиняемых в госизмене и шпионаже

Информационная база судов Москвы более не будет отображать фамилии фигурантов уголовных дел о государственной измене или шпионаже. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.

По данным источника из судебной системы, это связано с маркировкой данных уголовных дел грифом «совершенно секретно».

В Мосгорсуде лишь подтвердили, что «есть обновления в работе портала», но заверили, что данные изменения не связаны с какими-то конкретными обвиняемыми.

Фамилии обвиняемых в госизмене стали пропадать из информации о делах некоторое время назад. Так, в минувший четверг журналисты обратили внимание на решение о заключении под стражу некоего обвиняемого по этой статье, которое Лефортовский суд Москвы принял 4 июля. В карточке дела на портале московских судов имя обвиняемого скрыто. Правозащитники полагают, что речь идет о жительнице Калининграда Антонине Зиминой.