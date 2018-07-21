Лавров потребовал у США вернуть арестованную россиянку Бутину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео заявил коллеге о том, что арестованную властями США россиянку Марию Бутину следует освободить как можно скорее. Об этом сообщает департамент информации российского МИДа.

Как уточнили в ведомстве, Лавров назвал обвинения «сфабрикованными», а арест на их основании – «неприемлемым».

Гражданка РФ Мария Бутина была задержана 16 июля в Вашингтоне. Ей предъявили обвинения в связях с российской разведкой.