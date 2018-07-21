Лавров потребовал у США вернуть арестованную россиянку Бутину
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео заявил коллеге о том, что арестованную властями США россиянку Марию Бутину следует освободить как можно скорее. Об этом сообщает департамент информации российского МИДа.
Как уточнили в ведомстве, Лавров назвал обвинения «сфабрикованными», а арест на их основании – «неприемлемым».
Гражданка РФ Мария Бутина была задержана 16 июля в Вашингтоне. Ей предъявили обвинения в связях с российской разведкой.
Справка:
Бутина обвиняется в деятельности иноагента с 2015 по 2017 год с целью продвижения интересов России в США. По версии ФБР, она предлагала секс в обмен на должности в американских организациях.
Мария Бутина работала помощником зампреда Центробанка РФ Александра Торшина. В ее деле о сговоре против США фигурирует неназванное лицо, по всем признакам подходящее под описание банковского функционера.
Как постановил 18 июля суд, Бутина при отсутствии социальных связей на территории Соединенных Штатов, под тяжестью обвинений, предусматривающих 15-летний срок лишения свободы, и с учетом собранных доказательств не может рассчитывать на меру пресечения в виде залога.