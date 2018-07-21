Россия поможет Катару строить стадионы к ЧМ-2022

Страна-организатор следующего мундиаля воспользуется наработками России по части строительства и оборудования стадионов. Опытом делятся и МВД двух стран. Об этом 21 июля сообщает «Газета» со ссылкой на ТАСС.

Москва поддерживает плотные контакты с Дохой, рассказал журналистам посол России в Катаре Нурмахмад Холов. Основная помощь следующей хозяйке мундиаля оказывается по вопросам строительства спортивных объектов. Холов не исключил, что российские компании примут непосредственное участие в возведении стадионов. Руководство двух стран также обсуждает процесс организации безопасности на массовых мероприятиях.

Накануне оргкомитет FIFA назвал российский мундиаль самым востребованным в сети за всю историю. В социальных сетях федерации было сгенерировано больше 7,5 миллиарда постов и других действий, канал на YouTube прирос 4 миллионами подписчиков.

Чемпионат мира по футболу в России прошел с 14 июня по 15 июля и завершился победой Франции. Следующий мундиаль пройдет в Катаре в ноябре – декабре 2022 года. Это будет первый ЧМ, который состоится зимой.