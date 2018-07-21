Кто из петербуржцев вошел в кадровый резерв Кремля

РБК 21 июля опубликовал список людей, которые вошли во второй набор программы развития президентского кадрового резерва РАНХиГС. Программу негласно называют одной из кузниц будущих губернаторов и высших чиновников. Ее курируют непосредственно в Кремле. «Фонтанка» внимательно изучила список из почти сотни фамилий и обнаружила там 7 петербуржцев.

Алексей Бакирей

Фамилия Бакирей нередко фигурировала в петербургской хронике до 2012 года. В 2002 году окончил Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2004 году окончил аспирантуру Северо-Западной академии государственной службы, получил степень кандидата политических наук. В 2007 году прошел переподготовку в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров по направлению «Финансы и кредит (финансовый менеджмент)». В 2009 году окончил Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Юриспруденция». Работал в Ленинградском областном комитете по управлению государственным имуществом, аппарате полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, в администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Отучившись в Северо-Западной академии государственной службы, он на «постоянку» в 2005 году пришел в комитет по транспортно-транзитной политике. Меньше чем за год молодой чиновник дослужился до должности зампредседателя комитета и занимал её до 2010 года. В декабре 2010 он возглавил комитет. Именно в период председательствования Бакирея Петербург вплотную подобрался к идее платных парковок. Он же подтянул велосипедистов к развитию транспортной инфраструктуры города. Через полтора года после того, как Бакирей занял свой пост, комитет расформировал тогда еще свежий губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, в те времена использовавший «Твиттер» для общения с горожанами и катающийся на метро. После своей отставки Бакирей ушел на повышение в Минтранс и с тех пор в Петербурге ничем не отметился.

Роман Старовойт

Имя Романа Старовойта на страницах прессы, и уже не только петербургской, встречается часто. Нынешний руководитель федерального дорожного агентства когда-то начинал свой чиновничий путь именно в Петербурге. В 1995 году он окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова в Санкт-Петербурге по направлению «Импульсные тепловые машины», и доказал, что каждый может работать не по специальности. После окончания вуза он до 2005 года занимался бизнесом и внимание общественности не привлекал. С 2005 пришедший в комитет по инвестициям и стратегическим проектам, он принимал участие в работе со стороны города над такими крупными проектами как строительство заводов Nissan и Huyndai. Он же лоббировал 72-часовое пребывание без визы в Петербурге. В 2009 Роман Старовойт выиграл конкурс «Менеджер года» в номинации «Эффективная инвестиционная политика», и его заметили в столице. С 2010 по 2012 год он занимал должность заместителя директора департамента промышленности и инфраструктуры аппарата правительства Российской Федерации, а в ноябре 2012 года был назначен руководителем Росавтодора, где трудится до сих пор. Еще у него есть регалия, звучащая в лучших имперских традициях: действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.

Наталья Третьяк

На фоне Старовойта и Бакирея очень опытным аппаратным политиком выглядит Наталья Третьяк, которая работала в Смольном аж с 1993 года. Она была вторым лицом в петербургском комитете по образованию вплоть до 2004 года, откуда её забрали в Москву, соблазнив должностью замдиректора департамента госполитики в сфере образования Министерства образования и науки РФ. В 2008 году Наталья Третьяк стала проректором в Московском институте стали и сплавов. В 2012 году она возглавила петербургский комитет по образованию, откуда буквально через полтора месяца прыгнула в большую политику: в том же 2012 ей досталось кресло замминистра образования, которое через год сменилось должностью первого заместителя министра, где она проработала вплоть до 2016 года. После ухода со своего поста пропала из публичной плоскости.

Виктор Евтухов

Среди «аппаратчиков» из списка нашлось место и для публичного политика, которого из-за этого можно назвать наиболее влиятельным. Речь идет о Викторе Евтухове, действующем заместителе министра промышленности и торговли РФ. Свой политический путь он начал в 1998 году в петербургском парламенте, куда избирался вплоть до 2009 года. Тогда еще губернатор Петербурга Валентина Матвиенко придала Евтухову политического ускорения и отправила в Совет Федерации от городского правительства. Он сумел обжиться в Кремле, где сначала в 2011 году стал замминистра юстиции, а через год был переведен в свою настоящую должность. Кстати, именно Евтухов был тем, кто еще в 2002 предложил штрафовать паркующихся на газоне.

Андрей Кутепов

Еще один петербуржец из числа резервистов – Андрей Кутепов – начинал свою карьеру чиновника сразу в статусе федерала: с 2001 по 2003 год он был заместителем директора ФГУП «Дирекция по строительству и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе». В 2003 он стал ведущим советником при управлении делами президента в Петербурге, откуда довольно неожиданно в 2009 году пересел в кресло главы Приморского района. Его называли человеком, близким к Матвиенко. Возможно, поэтому с приходом Полтавченко чиновник сменил Петербург на Москву и занял должность начальника управления делами аппарата Совета Федерации. С 2016 года он представляет в Совфеде петербургский парламент, а с 2017 года еще и возглавляет совфедовский комитет по регламенту и организации парламентской деятельности.

Алексей Малютин

Единственный представитель бизнеса в списке резервистов Кремля – начальник департамента перспективного развития блока разведки и добычи «Газпром нефти» Алексей Малютин. Он засветился среди финалистов на конкурсе «Лидеры России», из которого в программу отобрали 24 человека. Кроме нескольких рабочих комментариев о работе, Малютин пока никак в публичной плоскости не отметился. Про таких принято говорить: «темная лошадка».

Алексей Стуглев

Имя еще одного счастливца хорошо известно тем, кто регулярно следит за Петербургским экономическим форумом. Именно это мероприятие организует с 2006 Александр Стуглев, сейчас занимающий пост главы Росконгресса. Его сложно назвать публичной фигурой, о которой много информации.

Всех петербуржцев из списка объединяет две вещи: все они выходцы из времен Матвиенко, и никто из них не успел ярко засветиться в скандале. Глядя на количество фамилий, напрашивается простой вывод: кажется, для петербуржцев Москва – не резиновая.