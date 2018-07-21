В Эстонии сообщили о 170 задержанных на границе с РФ «болельщиках» и тысячах потенциальных нелегалов

На восточной границе Эстонии были задержаны 50 иностранных граждан с Fan ID. На российской стороне пограничники отловили 120 таких «болельщиков». Об этом сообщает ERR со ссылкой на генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера.

По данным издания, власти Эстонии обеспокоены возможным наплывом нелегалов третьих стран, которые рвутся в ЕС из России. В своём докладе для правительства Вахер предоставил оценку сложившейся ситуации. По его информации, сейчас на территории России находятся тысячи приезжих, которые думают не о возвращении на родину после завершения чемпионата мира по футболу, а о лучшей жизни в Европе. Эстония как одна из ближайших к России европейских стран является наряду с Финляндией одним из государств, куда пытаются проникнуть нелегалы.

Например накануне, 20 июля, в Ивангороде задержали сенегальца и двух граждан Бангладеш.

Вахер заверил, что пока властям в международном сотрудничестве удаётся предотвращать массовый поток «болельщиков».

Напомним, что Владимир Путин разрешил использовать паспорт болельщика для поездок в Россию до конца 2018 года.