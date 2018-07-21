В Колпинском районе загорелся грузовой поезд, электрички в сторону Мги задерживаются

Задняя кабина локомотива грузового поезда задымилась днем 21 июля. Состав встал на перегоне Ижоры — Саперная в Колпинском районе Петербурга.

Фото дымящегося локомотива в соцсетях выложили очевидцы. Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе ОЖД, очаг возгорания находится в задней кабине локомотива, пострадавших в поезде нет. Сейчас на месте работают пожарные расчеты, в том числе специальный поезд. ЧП привело к перебоям — примерно на полчаса, это самая длинная задержка, опоздает электричка Санкт-Петербург — Мга. Другие электропоезда на этом направлении также отправятся с опозданием.

В региональном управлении МЧС добавили, что причиной пожара стало короткое замыкание. В 17:39 с помощью огнетушителя возгорание было ликвидировано. Поезд порожний и стоит на запасном пути.