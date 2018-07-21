Самолёт РФ доставил из Франции в Сирию 44 тонны гуманитарной помощи

Российский самолёт Ан-124 доставил в Сирию из французского аэропорта Шатору 44 тонны медикаментов и предметов первой необходимости. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Доставка гумпомощи в сирийскую Восточную Гуту стала одной из тем телефонного разговора, который провёл 22 июля Владимир Путин со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры стран обсудили и ряд других международных вопросов, уточнили в Кремле.

Накануне пресс-служба президента Франции заявила, что Россия привезёт в Сирию французскую гуманитарную помощь, в которую входят медикаменты для оказания помощи 500 тяжелораненым и базовые медикаменты для 15 тыс. легкораненых.