Нефтяное лобби США уговаривают Конгресс не ужесточать санкции против РФ

Лоббисты, которые представляют интересы нефтегазовых компаний Соединённых штатов, сотрудничающих с Россией, пытаются отговорить конгрессменов от ужесточения мер против Москвы, сообщает 21 июля РБК со ссылкой на Reuters.

В США сейчас разрабатывают законопроект о защите от вмешательства в американские выборы DETER, который позволил бы оперативно имплементировать санкции против России в случае доказательства того, что Москва оказала влияние на исход голосования. Источник в сенате не назвал, какие конкретно компании хотят переубедить Конгресс, но уточнил, что беспокойство по поводу готовящегося закона высказывает Российско-американская торговая палата. Её членами, в частности, являются ExxonMobil, Shell и Chevron.

По словам сенатора-демократа Криса Ван-Холлена, одного из разработчиков DETER, законопроект поддерживают сторонники обеих партий, однако на вопрос о позиции представителей энергетической промышленности заявил, что «необходимо обсудить ряд вопросов, в том числе связанных с энергетическими проектами США и Европы». Ван Холлен заверил, что напрямую лоббисты к нему не обращались.