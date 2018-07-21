Короткое замыкание в роддоме на Малой Балканской согнало к зданию 7 пожарных машин

На втором этаже родильного дома №16 во Фрунзенском районе Петербурга задымила электропроводка днем 21 июля. С коротким замыканием пожарные справились за минуты, никто не пострадал.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении МЧС, в 16:15 спасатели были возле роддома на Малой Балканской. В послеродовом отделении в электрощите замкнуло проводку. Пожарные, вооружившись огнетушителем, справились за несколько минут.

Из-за назначения объекта на место съехались 7 единиц техники и 31 спасатель. Пострадавших в роддоме нет.