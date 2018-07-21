Ветер в Петербурге повалил деревья, ливень обернулся «фонтаном»

Шквалистый ветер и ливень по своему усмотрению меняют городские пейзажи днем 21 июля. Упавшие деревья придавливают припаркованные автомобили и перегораживают дороги.

Фото разрушений в соцсетях выкладывают очевидцы. Так, на багажник иномарки во дворе 74 дома по проспекту Космонавтов приземлилась ветка ивы. На Константиновской улице в Новом Петергофе вековое дерево перегородило проезжую часть и пешеходную зону. Еще одна крона в Ториках упала на провода. В промзоне в Обухово с потоком воды не справилась ливневая канализация, однако проблем с водоотведением в районе и во всем городе, как уверили «Фонтанку» в Водоканале, нет.

Источник видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

По прогнозу синоптиков, кратковременные дожди, а местами и грозы с сильными порывами ветра, не покинут Петербург в воскресенье, 22 июля.