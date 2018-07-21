Британские эксперты ищут следы «Новичка» в туалетах

В рамках расследования дела об отравлении нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Великобритании эксперты приступили к обследованию общественных туалетов, сообщает РБК со ссылкой на SkyNews.

Специалисты, одетые в костюмы химзащиты, тщательно проверяют туалеты в парке королевы Елизаветы в Солсбери. Следствие полагает, что жертвы «Новичка» Чарли Роули и Дон Стерджес могли заходить туда. Как рассказал брат Роули Мэтью, именно в парке мужчина нашёл флакон, в котором, как он полагал, был парфюм. Жидкость Стерджес распылила себе на запястья. Через какое-то время пара была найдена без сознания. Стерджес спасти не сумели, Роули повезло больше — накануне его выписали из больницы.

Эксперты выяснили, что оба были отравлены «Новичком» – тем же веществом, которое фигурирует в деле об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что двое подозреваемых по делу Скрипалей успели покинуть территорию Великобритании. Полиция, по данным СМИ, идентифицировала отравителей.