Происшествия
Британские эксперты ищут следы «Новичка» в туалетах
В рамках расследования дела об отравлении нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Великобритании эксперты приступили к обследованию общественных туалетов, сообщает РБК со ссылкой на SkyNews.
Специалисты, одетые в костюмы химзащиты, тщательно проверяют туалеты в парке королевы Елизаветы в Солсбери. Следствие полагает, что жертвы «Новичка» Чарли Роули и Дон Стерджес могли заходить туда. Как рассказал брат Роули Мэтью, именно в парке мужчина нашёл флакон, в котором, как он полагал, был парфюм. Жидкость Стерджес распылила себе на запястья. Через какое-то время пара была найдена без сознания. Стерджес спасти не сумели, Роули повезло больше — накануне его выписали из больницы.
Эксперты выяснили, что оба были отравлены «Новичком» – тем же веществом, которое фигурирует в деле об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Ранее телекомпания CNN сообщила, что двое подозреваемых по делу Скрипалей успели покинуть территорию Великобритании. Полиция, по данным СМИ, идентифицировала отравителей.
Справка:
Британская полиция считает, что инциденты в Солсбери и Эймсбери не связаны, и второе отравление не является покушением. Конспирологи же предполагают, что появление «Новичка 2.0» перед чемпионатом мира по футболу не случайно.