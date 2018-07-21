СМИ: Нападающий Франции Мбаппе доигрывал ЧМ с травмой спины

Полуфинальный и финальный матчи чемпионата мира по футболу форвард сборной Франции Килиан Мбаппе провёл будучи травмированным. Об этом сообщает французская спортивная газета Le Quipe.

По данным издания, 19-летний футболист накануне матча с Бельгией получил травму, когда вставал с кровати. Резкое движение обернулось острой болью, и Мбаппе вновь упал на кровать. По словам спортсмена, он услышал «щелчок». Врачи обнаружили, что неудачный подъём привёл в смещению трёх позвонков, но всё же подготовили Мбаппе к решающем матчу.

Футболисты Франции в полуфинальном матче обыграли Бельгию 1:0, а в матче с Хорватией обеспечили себе чемпионский титул счётом 4:2. Нападающий Килиан Мбаппе был признан лучшим молодым игроком по итогам ЧМ-2018, в ходе которого стал автором четырёх голов.