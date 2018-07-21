Украина ратифицировала соглашение для международного суда по крушению малайзийского «Боинга»

Президент Украины Петр Порошенко подписал законы о ратификации соглашения о сотрудничестве с Нидерландами по расследованию крушения пассажирского лайнера на Восточной Украине в 2014 году.

Как сообщается 21 июля на сайте президента Украины, речь идёт о двух законах: о ратификации соглашения с Нидерландами о международном правовом сотрудничестве по расследованию преступлений, связанных с крушением самолета рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» 17 июля 2014 года, и его имплементации. Документы регламентируют формат взаимодействия.

Как указано на сайте президента, это обеспечит сотрудничество между компетентными органами обоих государств, определит порядок и особенности выполнения отдельных процессуальных действий, что позволит организовать «эффективное уголовное преследование и осуждение» причастных к катастрофе лиц в рамках голландской судебной системы.

Соглашение о сотрудничестве, в частности, устанавливает порядок передачи Украиной материалов уголовного производства, утверждает участие обвиняемых в обсуждениях дела в режиме видеоконференции. Также из него следует, что Киев может принять меры до того, как будет вынесено решение об исполнении наказания.

Голландия и Украина официально договорились о сотрудничестве в расследовании катастрофы с малайзийским «Боингом» в июле 2017 года.