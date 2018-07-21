В сквере на Демьяна Бедного вырубили деревья, местные жители спорят с муниципалами

Местная администрация МО «Северное» в Калининском районе Петербурга благоустраивает сквер, под топор попали несколько деревьев, признанных аварийными. Сажать новые в этом году муниципалы не собираются.

О недовольстве горожан, живущих неподалеку от дома 14, корпус 3, на улице Демьяна Бедного, сообщает в соцсетях движение «Красивый Петербург». По словам местных жителей, осины и березы они сажали сами 30 лет назад, и аварийными они сейчас не выглядели. Работники, как утверждают активисты, спилили около 20 здоровых деревьев и компенсировать их уничтожение не собираются.

Дозвониться до муниципалитета «Фонтанке» не удалось, однако местная администрация на вопросы жителей дала ответ еще 19 июля. В группе округа в соцсети есть видеозапись, на которой и.о. главы местной администрации Светлана Пустосмехова рассказывает о благоустройстве сквера — в августе там зазеленеет газон, поставят новые скамейки и детские площадки. Деревья действительно пришлось вырубить, но не все — на часть из них был выдан порубочный билет, садово-парковое хозяйство района признало их аварийными. Компенсационное озеленение запланировано на следующий год.