Борец с ксенофобией взялся за граффити с Бодровым после исписанного красным Черчесова

Пожелавший остаться безымянным мужчина оставил подпись на граффити с героем фильма «Брат-2» на площади Александра Невского. Он сделал фото на фоне изображения и посвятил этому пост в соцсети. Красными надписями на творчестве команды HoodGraff автор борется за права гомосексуалистов.

Пост с фотографиями на фоне героя фильма «Брат-2» Данилы Багрова опубликован в одной из групп «ВКонтакте» 20 июля. Автор записи анализирует киноленту в поисках ксенофобских высказываний и делает вывод: «Правда только на стороне угнетенных. А, значит, сейчас на стороне ЛГБТ». Умозаключение он оставил не только на просторах Интернета, но и на граффити, процитировав знаменитую фразу из фильма «В чем сила, брат?» и дополнив ее собственным мнением.

Судя по неразборчивой подписи и контексту на тему прав гомосексуалистов, этот же человек положил конец недолгому существованию граффити с тренером российской сборной Станиславом Черчесовым в Пушкарском саду. Изображение, напомним, сперва лишили пальца футбольные хулиганы, после чего HoodGraff перерисовали портрет. После второго «рождения» Черчесов также не смог долго красоваться на стене трансформаторной будки, после подхода человека с баллончиком красной краски граффити окончательно закрасили.

В HoodGraff «Фонтанке» рассказали, что намерений перерисовывать портрет Бодрова у художников нет. «С этим, скорей всего, справятся коммунальщики», – предположили авторы граффити.