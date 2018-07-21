В Петербурге подешевела гречка, но вдвое подорожали некоторые овощи

За первые шесть месяцев 2018 года в Петербурге на 10% упала стоимость килограмма гречневой крупы. Падение за год относительно цен июня 2017 года составило почти 23% – с 88,52 рубля до 68,16 рубля за килограмм. Информация об этом содержится на сервисах Росстата.

Абсолютно аналогичное снижение цены произошло и в Ленинградской области. При этом для всей России наблюдается больший процент снижения – 30%. В июне 2018 года можно было приобрести килограмм гречки в среднем за 48,86 рубля.

Рывок в другую сторону совершили цены на капусту, свеклу и морковь. Так, например, стоимость свежей капусты за первое полугодие 2018 увеличилась на 113%. В декабре 2017 года её можно было купить за 16,40 рубля, в то время как сейчас придется выложить 34,96 рубля за кг. Килограмм свеклы в Петербурге с декабря подорожал на 70%, до 35,73 рубля, а моркови – на 89%, до 47,37 рубля.