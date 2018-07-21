Полиция нашла в багажнике Mercedes на Обводном супрематизм Малевича

Машину с московскими номерами полиция осматривала вечером 20 июля на набережной Обводного канала. В багажнике нашли «Красный архитектон», на бирке красовалась фамилия Казимира Малевича.

Как стало известно «Фонтанке», Mercedes E200 был припаркован возле 207 дома по набережной Обводного канала вечером 20 июля. Содержимым багажника иномарки интересовалась полиция, на просьбу его открыть откликнулся водитель машины, 48-летний бизнесмен из Москвы. Внутри нашлась деревянная композиция бело-красного цвета, способная впечатлить ценителей, — бирка обозначала ценность.

В руках полицейских оказалась супрематическая архитектурная модель «Красный архитектон», предположительно авторства Казимира Малевича, 1929 год. Водитель объяснял появление у него одного из созданий художника туманно: фигура раньше принадлежала безработному петербуржцу, а москвич вез его в подарок «Игорю в Брюссель». Никаких документов у водителя на предмет искусства не было, пересечь российскую границу модели не суждено. Пока архитектон будет лежать в черном полиэтиленовом пакете в одном из отделов полиции Адмиралтейского района.

Архитектоны — архитектурная модель, придуманная Малевичем в 1920-х годах. Первый из них был назван автором «Альфа», гипсовая композиция из белых прямоугольников хранится в Русском музее в Петербурге. Все позже созданные архитектоны, а Малевич придумал всего около десяти подобных композиций, представляли собой геометрические фигуры, которые врезались друг в друга под прямым углом, специалисты называют их прообразом современной архитектуры. Автор работал в основном с гипсовыми формами. Информации о «Красном архитектоне» авторства Малевича в каталогах посвященных художнику сайтов нет.