18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+22°C
/ Завтра: +25
$ 63.49р
73.93р
17:59 21.07.2018
Расширенный поиск

Спорт
21.07.2018 13:50
Печать

СМИ узнали о рекордной сумме трансфера английского футболиста в испанский «Реал»

Мадридский «Реал» заинтересован в защитнике лондонского «Тоттенхема» и сборной Англии Кевине Триппьере, который стал желанным объектом для многих европейских клубов после успешного выступления на чемпионате мира по футболу в России.

Как сообщает издание The Sun, «Реал» готов заплатить за 27-летнего Триппьера 50 млн фунтов (около 4,2 млрд рублей), хотя ещё в 2015-м его переход из «Бернли» обошёлся «Тоттенхему» в 3,5 млн фунтов. Если сделка состоится, это будет самой дорогой трансфер английского игрока. Сейчас рекорд у атакующего полузащитника Рахима Стерлинга, за переход которого из «Ливерпуля» «Манчестер Сити» отдал 44 млн фунтов.

Издание отмечает, что «Тоттенхем», скорее всего, не захочет отдавать ценного игрока, с которым был подписан контракт на 5 лет прошлым летом.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
Setl City
20.07.2018 16:49

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры с готовым дизайн-проектом

Специально для своих клиентов «Петербургская Недвижимость» презентовала два готовых дизайн-проекта квартир в ЖК бизнес-класса «Палацио», выполненных в классическом и современном стиле.
Петербургская недвижимость
20.07.2018 16:23

«Петербургская Недвижимость» дарит скидки до 400 тысяч рублей

Специально для клиентов, которые еще не успели приобрести квартиру со скидкой в рамках акции #MoreПН*, «Петербургская Недвижимость» продлевает срок ее действия до 25 июля
АО «Издательский дом «Три короны»
20.07.2018 15:57

В Петербурге состоится забег ростовых кукол

21 июля в 13.00 в ЦПКиО им. С. М. Кирова (Елагин остров) пройдут соревнования между гигантскими фигурами
Магазин "Кей"
20.07.2018 15:40

Экосистема Apple: обзор от КЕЙ

Бренд Apple – не просто престижное имя, это цельная экосистема, предлагающая интересные возможности владельцам разных устройств на iOS. Подробнее о них в обзоре КЕЙ
фото предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
20.07.2018 14:54

Воздушный флот «Уральских авиалиний» пополнился еще одним Airbus A321

Самолет стал сорок шестым в авиапарке «Уральских авиалиний»
Компания Л1
20.07.2018 12:31

Компания Л1 подвела итоги первого полугодия

Объем продаж за прошедшие с начала 2018 года 6 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 21%. Увеличился на 16% и средний бюджет покупки.
предоставлено Женским православно-патриотическим обществом
20.07.2018 12:19

Setl Group выступил попечителем установки памятного знака «Триумф Российского флота»

В День военно-морского флота, который отмечается в последнее воскресенье июля, в центре Кронштадта будет торжественно открыт памятный знак «Триумф Российского флота»
Ленстройтрест
20.07.2018 11:10

Открыты продажи в жилом комплексе «Янила Драйв»

16 июля 2018 года официально открыты продажи квартир и коммерческих помещений в новом жилом комплексе «Янила Драйв», являющемся частью большого голландского квартала «Янила»
Справа: заместитель генерального директора Концерна Алмаз-Антей Александр Ведров
19.07.2018 16:42

«Алмаз – Антей» готов развивать кооперацию с предприятиями Удмуртии

Делегация АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 19 июля 2018 года приняла участие в заседании «круглого стола», который состоялся в Ижевске совместно с Правительством Удмуртской Республики
Setl City
19.07.2018 12:41

Setl City оценила экологическую безопасность своих стройплощадок

Специалисты отдела санитарно-эпидемиологического надзора и экологии Setl City оценили внешний вид и чистоту строительных площадок компании
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
18.07.2018 20:00

ЖК «Образцовый квартал 3» готовят к досрочной сдаче

В малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 3» приступили к подготовке документов для ввода ЖК в эксплуатацию
ГК «УНИСТО Петросталь»
18.07.2018 14:52

В ЖК «Чудеса света» благоустраивают внутренние дворы

В жилом комплексе «Чудеса Света», который ГК «УНИСТО Петросталь» возводит в деревне Аро близ Колтушей, завершается благоустройство общественного пространства дворов – представители компании-девелопера уже установили детские площадки, проложили тротуарные дорожки и засеяли газон