СМИ узнали о рекордной сумме трансфера английского футболиста в испанский «Реал»

Мадридский «Реал» заинтересован в защитнике лондонского «Тоттенхема» и сборной Англии Кевине Триппьере, который стал желанным объектом для многих европейских клубов после успешного выступления на чемпионате мира по футболу в России.

Как сообщает издание The Sun, «Реал» готов заплатить за 27-летнего Триппьера 50 млн фунтов (около 4,2 млрд рублей), хотя ещё в 2015-м его переход из «Бернли» обошёлся «Тоттенхему» в 3,5 млн фунтов. Если сделка состоится, это будет самой дорогой трансфер английского игрока. Сейчас рекорд у атакующего полузащитника Рахима Стерлинга, за переход которого из «Ливерпуля» «Манчестер Сити» отдал 44 млн фунтов.

Издание отмечает, что «Тоттенхем», скорее всего, не захочет отдавать ценного игрока, с которым был подписан контракт на 5 лет прошлым летом.