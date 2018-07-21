Служба безопасности Трампа проверила подаренный Путиным мяч

Красно-белый футбольный мяч чемпионата мира, подаренный Владимиром Путиным Дональду Трампу, проходит проверку безопасности, сообщает Business Insider.

На пресс-конференции после саммита в Хельсинки 16 июля российский президент бросил своему американскому коллеге мяч, наглядно проиллюстрировав свой ответ на вопрос о Сирии.

Сейчас сувенир из России, который Трамп пообещал передать своему 12-летнему сыну Бэррону, проходит стандартную процедуру проверки, которой, по данным Секретной службы США, подвергаются все вещи, подаренные президенту.

Сразу после того, как Путин подарил мяч Трампу, республиканский сенатор Линси Грэм написал в своём твиттере, что его нужно проверить на подслушивающие устройства и никогда не допускать в Белый дом. Глава Национальной разведки Дэн Коутс заявил, что мяч «исследован очень тщательно».