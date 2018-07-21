Украина обсуждает с Европой и США санкции против российских черноморских портов

Украина требует ввести санкции против портов России на Чёрном море. Переговоры по этому вопросу Киев ведёт с европейскими и американскими чиновниками. Об этом в интервью украинскому телеканалу «112 Украина» заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены и к Черноморских портам РФ из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море», – сказал Омелян.

Кроме того, по мнению министра, «последнее рассмотрение Конгрессом США возможности расширения санкционного списка и даже признания России как страны, которая спонсирует терроризм – больше, чем адекватный ответ на все бесчинства РФ». Омелян также добавил, что шесть человек, имеющих отношение к строительству Керченского моста, попали под санкции ЕС.

Накануне, 20 июля, бывший главком ВМС Украины предложил заминировать Азовское море, чтобы помешать России.