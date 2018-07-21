Украина обсуждает с Европой и США санкции против российских черноморских портов
Украина требует ввести санкции против портов России на Чёрном море. Переговоры по этому вопросу Киев ведёт с европейскими и американскими чиновниками. Об этом в интервью украинскому телеканалу «112 Украина» заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
«Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены и к Черноморских портам РФ из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море», – сказал Омелян.
Кроме того, по мнению министра, «последнее рассмотрение Конгрессом США возможности расширения санкционного списка и даже признания России как страны, которая спонсирует терроризм – больше, чем адекватный ответ на все бесчинства РФ». Омелян также добавил, что шесть человек, имеющих отношение к строительству Керченского моста, попали под санкции ЕС.
Накануне, 20 июля, бывший главком ВМС Украины предложил заминировать Азовское море, чтобы помешать России.
Справка:
Ситуация в акватории Азовского моря обострилась после того, как в марте 2018 года украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд», приписанное к Крыму, обвинив в незаконном пересечении границы. После этого российские пограничники начали задерживать уже украинские суда, следующие через Керченский пролив. По обоюдному соглашению, Азовское море считается внутренними водами и Украины, и России, а соответственно, обе страны имеют право на досмотр. В начале июня Верховная рада предложила разорвать договор, а в Государственной пограничной службе Украины признали превосходство российских коллег в Азовском море и пожаловались на дефицит техники и ресурсов.