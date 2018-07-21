Глава аналитического центра Роскосмоса подал в отставку после обысков по делу о передаче секретных данных Западу

Директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрий Пайсон подал заявление об отставке. В первых числах августа он покинет свой пост. Эту информацию 21 июля журналистам подтвердил глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко, сообщает «Коммерсантъ».

Устименко также сообщил, что Роскосмос пока не получал от правоохранительных органов уведомлений о допросах бывших или действующих руководителей ни самой корпорации, ни подведомственных ей организаций. «Все находится в ведении следственного управления, и оно решает, с кем им беседовать. Нам такой информации не давали. Если им потребуется беседовать из бывшего или настоящего руководства, мы окажем им максимальную поддержку»,— рассказал глава пресс-службы Роскосмоса.

Обыски по делу о передаче российских гиперзвуковых разработок Западу 20 июля провели следователи Федеральной службы безопасности в рамках дела о госизмене. Сотрудники ФСБ пришли в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМаш) в Королёве и в офис руководителя исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона в столице.

По предварительным данным, российские спецслужбы установили, что иностранцам стали известны результаты гиперзвуковых разработок ЦНИИ, поэтому сейчас проверяется связь сотрудников индустрии с западными странами. Подробности уголовного дела пока не разглашаются. В беседе с журналистами Дмитрий Пайсон попросил не упоминать его в контексте дела о госизмене и передаче западной разведке сведений о новом гиперзвуковом российском оружии.