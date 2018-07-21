Правительство выделило 6,8 млрд рублей на строительство научного комплекса на базе медцентра Алмазова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении средств на проектирование и строительство научно-образовательного комплекса на базе Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Петербурге.

Как следует из документа, опубликованного 21 июля на сайте правительства РФ, из федерального бюджета предусмотрено субсидирование в период с 2018 по 2022 год в размере 6,822 млрд рублей.

Научно-образовательный комплекс со специализированными обучающими центрами планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. В «Наукограде» будут объединены обучение, занятие научной деятельностью, проживание, быт и досуг медицинских специалистов. Предполагается, что новый комплекс на базе медцентра Алмазова обеспечит здравоохранение высококвалифицированными специалистами.

Как сообщалось ранее, общая площадь нового объекта на Коломяжском проспекте ‎(юго-восточнее пересечения с аллеей Котельникова) составит 65 тысяч квадратных метров.