Вместе с африканцами за лучшей жизнью в Европе из России бегут «болельщики» из Азии

Гражданин Сенегала и два иностранца из Бангладеш получили административные протоколы за попытку незаконно пересечь границу с Эстонией в Ивангороде.

Как стало известно «Фонтанке», троих задержали около полудня 20 июля, границу они собирались переходить пешком. При себе у них были паспорта болельщиков. На этот раз к уже привычным на границах с Эстонией и Финляндией африканцам присоединились гости из Южной Азии.

Накануне, напомним, были задержаны еще четверо африканцев, их выдворят на родину, но терпеливо ждать оформления бумаг готовы не все. Так, по данным «Фонтанки», накануне конфликт между четырьмя нигерийцами и администратором центра временного содержания иностранцев в Гатчине привел к вызову полиции. Иностранцы вышли из камеры в уборную и обратно заходить уже не собирались — они требовали у управляющего отправить их обратно в Африку. Прибывший наряд их угомонил.