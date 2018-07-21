Климкин считает вопрос референдума в Донбассе «репетицией развала Украины»

Глава украинского министерства иностранных дел Павел Климкин назвал предложение Владимира Путина о проведении референдума в Донбассе «попыткой отрепетировать развал Украины». Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

«Россию Донбасс совсем не интересует, и наши, украинские граждане в Донбассе, конечно, тоже. Вспомните российские пассажи о федерализации Украины, и вы сразу поймете, что это не про Донбасс. Это своего рода «репетиция», которую кремлевский режим будет толкать, чтобы развалить нашу страну. Им это не удастся», — написал министр.

Он также подчеркнул, что референдум в Донбассе провести невозможно ни с политической, ни с юридической точки зрения, и заметил, что проведение честного голосования невозможно «под давлением» России.

Провести референдум по вопросу статуса Донбасса президент России Владимир, по версии СМИ, предложил президенту США на прошедшем 16 июля саммите. Российские чиновники уже подтвердили, что такая идея действительно обсуждается, однако речь идет только об автономии ЛНР и ДНР в составе Украины, а не о расширении российской территории. Ранее о невозможности референдума уже заявила первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.