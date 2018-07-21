Маршрутка от «Проспекта Большевиков» не доехала до конечной станции в Ленобласти, погибли трое

ДТП с фурой в районе деревни Хапо-Ое унесло жизни троих пассажиров маршрутки №801, следовавшей из Петербурга в областную Дубровку ранним утром 20 июля.

По информации «Фонтанки», в аварии при подъезде к деревне во Всеволожском районе Ленобласти шесть человек пострадали, трое погибли. Как сообщает 47News, фуру занесло на повороте, и маршрутка врезалась в прицеп.

Погибшие — пассажиры, водитель автобуса пострадал, управлявший грузовиком мужчина травм не получил. Всего в маршрутке было 11 пассажиров.