СМИ США: Россия со своим «оружием судного дня» превосходит ядерную мощь Америки

Последние разработки России и Китая в сфере ядерного оружия превосходят имеющиеся на вооружении у США. Об этом сообщает специализированный портал SofRep, где публикуются бывшие американские военные и ветераны ЦРУ.

Проанализировав новейшее ядерное оружие России, Китая и США, автор статьи приходит к выводу, что Россия и Китай представляют серьёзную угрозу.

Для наглядности имеющееся на данный момент вооружение ядерных держав сравнивается с бомбами, сброшенными Штатами на Хиросиму и Нагасаки. Мощность этих бомб составила 15 и 21 килотонну. Американская ракета Trident имеет параметр в 100 килотонн. Самое мощное оружие у Северной Кореи — бомба в 250 килотонн. У американцев имеется межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III (475 килотонн). В распоряжении Китая — ракета DF-31, мощность которой оценивается в 1000 килотонн.

У Америки термоядерная бомба B-53 мощностью 9 мегатонн, но российская разработка РС-28 «Сармат» почти в шесть раз разрушительнее. Известная как «Сатана», она обладает мощностью 50 мегатонн и, как пишет автор, способна за раз уничтожить Францию или Техас. Но опаснее всего — российский проект «Статус-6», который в Пентагоне называют «оружием судного дня». Это беспилотная атомная подлодка, которая может нести ядерную боеголовку в 100 мегатонн.