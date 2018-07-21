В Казахстане простились с погибшим от рук преступников олимпийским чемпионом

В Алма-Ате утром 21 июля прошла церемония прощания с фигуристом Денисом Теном, бронзовым призёром Олимпиады-2014, который погиб от ножевого ранения. Об этом сообщает «Газета.ру».

На церемонии присутствовали, в том числе, главы спортивных федераций Казахстана, известные спортсмены и депутаты. Проститься с талантливым фигуристом пришли тысячи людей. Гроб, накрытый государственным флагом, вынесли офицеры минобороны. Его провожали аплодисментами.

20 июля полицейские задержали одного из подозреваемых в убийстве. Он дал признательные показания.