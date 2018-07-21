Жизнь Алины спасёт дорогое лечение

Семилетней Алине требуется протонная терапия, которая поможет справиться с опухолью головного мозга и спасёт жизнь девочке. Только лечение стоит огромных денег – почти два миллиона рублей. Значительную часть суммы уже удалось собрать. Родители просят помочь собрать недостающие деньги.

"Фонтанка" и Русфонд продолжают совместный проект по сбру средств для лечения тяжелобольных детей.

Алина Попова, 7 лет.

Диффузная ганглиоастроцитома – злокачественная опухоль головного мозга.

Спасет протонная терапия.

Не хватает 613 114 руб.

«Осенью 2015 года мы заметили, что дочка часто непроизвольно наклоняет голову влево. В поликлинике назначили физиопроцедуры и массаж, но они не помогали, Алине становилось хуже. Дочка стала беспокойной, плохо спала, часто плакала. Однажды утром проснулась с согнутой в локте левой рукой, которая была в напряжении и не разгибалась. Потом начались приступы рвоты. С подозрением на кишечную инфекцию Алину доставили в детскую больницу №2 Воронежа. После обследования этот диагноз не подтвердили, но поставили куда более страшный: злокачественная опухоль головного мозга. Со страхом мы поехали на операцию в Москву. Так как новообразование расположено в труднодоступной области, хирурги не смогли удалить его полностью – лишь часть.

Три последующих года все было в порядке, Алина чувствовала себя хорошо, вот только оставались проблемы с левой рукой. А в апреле этого года на плановом обследовании выяснилось, что опухоль вновь начала расти. Хирургическим способом удалить ее нет возможности. Требуется протонное облучение, которое убивает только опухолевые клетки, не повреждая соседние ткани. Такое лечение доступно в Медицинском институте имени Березина Сергея (МИБС) в Санкт-Петербурге. Там готовы принять Алину. Пожалуйста, помогите оплатить курс протонной терапии, помогите спасти дочку! Нам самим не справиться». Дмитрий Попов, Воронеж, Воронежская область.

Заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии МИБС Николай Воробьев (Санкт-Петербург):

«Учитывая рецидив болезни и особенности расположения опухоли, Алине необходим курс протонной терапии. Этот вид облучения эффективен и при этом наименее травматичен для здоровых клеток, окружающих опухоль, что особенно важно в детском возрасте».

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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

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Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".