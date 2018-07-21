«Глаза-то не отводи»: Захарова назвала резкую фразу российского дипломата в ООН «криком отчаяния»

Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что фраза заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова, которую он гневно бросил своему британскому коллеге в Совбезе ООН, «понятна любому русскому» и это «выглядело так, как оно выглядело».

Сафронков 12 апреля на заседании Совета безопасности ООН сказал Мэттью Райкрофту: «Посмотри на меня, что ты глаза отводишь!». Инцидент вызвал дискуссию о дипломатическом этикете и границах дозволенного.

Захарова пояснила в интервью «Коммерсанту», что фраза была по сути «криком отчаяния», хотя, возможно, и была «непривычна» для зала Совбеза ООН, «где лирике и чувствам, как правило, нет места».

Она сравнила эти слова со словами министра обороны Великобритании («Россия должна отойти в сторону и заткнуться»). По мнению представителя МИД, его фраза – «пример хамства и пренебрежения».