Министр спорта попросил Путина обязать российских болельщиков иметь Fan ID на матчах РФПЛ

Павел Колобков попросил российского президента внедрить систему идентификации болельщиков на национальных футбольных первенствах по образцу Fan ID чемпионата мира.

Об этом 20 июля сообщает РБК со ссылкой на ТАСС. По мнению министра спорта Колобкова, во время чемпионата мира по футболу были приняты «беспрецедентные меры безопасности». Одну из таких мер – обязательное наличие Fan ID (он же паспорт болельщика), он попросил Владимира Путина распространить на игры российской премьер-лиги и других национальных футбольных первенств. Заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018», на котором выступал Колобков, прошло в Калининграде в пятницу, 20 июля.

Напомним, на том же заседании президент отметил, что опыт использования Fan ID стоит применить и для облегчения получения российской визы иностранцами. Ранее уже звучали идеи распространить использование паспорта болельщика и на другие массовые спортивные события в России.