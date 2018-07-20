Американские ученые нашли новый вид бронированных рогоголовых динозавров

Останки нового вида динозавра анкилозаврида обнаружили палеонтологи из Университета штата Юта. Как пишет издание PeerJ, уникальность находки в том, что ранее подобных динозавров находили только в Азии.

Причем сама находка произошла еще в 2008 году. Однако на изучение скелета ушли 10 лет. Только теперь ученые смогли с уверенностью утверждать, что кости принадлежат новому виду бронированных динозавров анкилозавридов. Они населяли Землю около 100 млн лет назад, во время мелового периода.

Найденному в Юте скелету — около 76 млн лет. Ученые назвали новый вид Akainacephalus johnsoni — первая часть означает «рогоголовый», вторая прославляет палеонтолога Рэнди Джонсона, одного из тех, кто 10 лет занимался изучением скелета.

Ученые реконструировали, как выглядел динозавр, по окаменелостям. Переносицу на его черепе покрывали рога и шипы, поскольку она была главным слабым местом животного. Новый вид динозавров — близкий родственник азиатских. Ученые считают, что животное перебралось в Северную Америку именно из Азии.