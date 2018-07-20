Британское космическое агентство объявило конкурс на имя для марсохода

Ровер для российско-европейской миссии на Марс в 2020 году пока никак не назван. Британцы планируют исправить это с помощью граждан из стран-членов Европейского космического агентства (ЕКА).

Конкурс на имя для марсохода объявлен Британским космическим агентством 20 июля, сообщает ЕКА. Принять в нем участие может любой желающий из 22 европейских стран, России в этом списке, несмотря на то что доставит ровер на поверхность красной планеты отечественный спускаемый аппарат, нет. Фантазию потенциальных авторов ограничили — нельзя использовать названия торговых марок, а также слова, которыми уже называли космические миссии. Кроме того, можно использовать только имена людей, которые умерли до 10 октября 1993 года. Конкурс продлится опять же до 10 октября, победителя пригласят на завод Airbus, который строит марсоход.

Запуск пока безымянного ровера – совместная программа Роскосмоса и ЕКА. Первый этап начался в 2016 году, тогда с «Байконура» была запущена станция «ЭкзоМарс-2016». Правда, при приземлении разбился модуль «Скиапарелли». Вторая миссия стартует в июле 2020 года. Перелетный модуль и марсоход разрабатывают европейцы, спустить его и отечественную научную станцию на Марс должны помочь российские разработки. Об испытаниях системы парашютов «Фонтанка» уже упоминала.

Марсоход будет искать на планете следы жизни, для этого на него установят бурильную установку и приборы для анализа результатов процесса бурения.