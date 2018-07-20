18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+24°C
/ Завтра: +23
$ 63.49р
73.93р
23:30 20.07.2018
Расширенный поиск

Бизнес
20.07.2018 23:01
Печать

В ФСБ взялись за прогнозирование тарифов на мобильную связь. «Пакет Яровой» прибавит к цене 10%

Сотрудники Федеральной службы безопасности вычислили, что внедрение систем записи разговоров и их хранение скажется на тарифах, но рост не превысит десяти процентов. 

Такие данные, полученные от ФСБ через Министерство цифрового развития и Уральскую ассоциацию операторов связи, 20 июля приводит Reuters. Федеральная служба безопасности рассчитала, что расходы операторов связи на реализацию всех условий «закона Яровой» приведут к подорожанию услуг связи на 10%. На чем основана эта цифра, в министерстве не уточнили. Директор департамента регулирования радиочастот и сетей связи ведомства и вовсе предложил «не спекулировать» на тарифах, пока меры по внедрению не реализованы. 

В Уральской ассоциации с данными из ответа министерства на их запрос не согласились – на хранение данных и их защиту от утечки вырученных 10% не хватит, уверены в организации. 

Генеральный директор ТМТ Consulting Константин Анкилов удивился, что ФСБ признала хоть какой-то вероятный рост – чиновники, по его словам, были убеждены, что принятие закона вовсе не скажется на стоимости услуг. 

Напомним, сами мобильные операторы, которых в мае опрашивала «Фонтанка», прогнозировали рост цен примерно на треть. Закон, принятый ещё в 2016 году, вступил в силу 1 июля этого года. Теперь разговоры всех абонентов должны быть записаны и храниться полгода. 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
Setl City
20.07.2018 16:49

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры с готовым дизайн-проектом

Специально для своих клиентов «Петербургская Недвижимость» презентовала два готовых дизайн-проекта квартир в ЖК бизнес-класса «Палацио», выполненных в классическом и современном стиле.
Петербургская недвижимость
20.07.2018 16:23

«Петербургская Недвижимость» дарит скидки до 400 тысяч рублей

Специально для клиентов, которые еще не успели приобрести квартиру со скидкой в рамках акции #MoreПН*, «Петербургская Недвижимость» продлевает срок ее действия до 25 июля
АО «Издательский дом «Три короны»
20.07.2018 15:57

В Петербурге состоится забег ростовых кукол

21 июля в 13.00 в ЦПКиО им. С. М. Кирова (Елагин остров) пройдут соревнования между гигантскими фигурами
Магазин "Кей"
20.07.2018 15:40

Экосистема Apple: обзор от КЕЙ

Бренд Apple – не просто престижное имя, это цельная экосистема, предлагающая интересные возможности владельцам разных устройств на iOS. Подробнее о них в обзоре КЕЙ
фото предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
20.07.2018 14:54

Воздушный флот «Уральских авиалиний» пополнился еще одним Airbus A321

Самолет стал сорок шестым в авиапарке «Уральских авиалиний»
Компания Л1
20.07.2018 12:31

Компания Л1 подвела итоги первого полугодия

Объем продаж за прошедшие с начала 2018 года 6 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 21%. Увеличился на 16% и средний бюджет покупки.
предоставлено Женским православно-патриотическим обществом
20.07.2018 12:19

Setl Group выступил попечителем установки памятного знака «Триумф Российского флота»

В День военно-морского флота, который отмечается в последнее воскресенье июля, в центре Кронштадта будет торжественно открыт памятный знак «Триумф Российского флота»
Ленстройтрест
20.07.2018 11:10

Открыты продажи в жилом комплексе «Янила Драйв»

16 июля 2018 года официально открыты продажи квартир и коммерческих помещений в новом жилом комплексе «Янила Драйв», являющемся частью большого голландского квартала «Янила»
Справа: заместитель генерального директора Концерна Алмаз-Антей Александр Ведров
19.07.2018 16:42

«Алмаз – Антей» готов развивать кооперацию с предприятиями Удмуртии

Делегация АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 19 июля 2018 года приняла участие в заседании «круглого стола», который состоялся в Ижевске совместно с Правительством Удмуртской Республики
Setl City
19.07.2018 12:41

Setl City оценила экологическую безопасность своих стройплощадок

Специалисты отдела санитарно-эпидемиологического надзора и экологии Setl City оценили внешний вид и чистоту строительных площадок компании
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
18.07.2018 20:00

ЖК «Образцовый квартал 3» готовят к досрочной сдаче

В малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 3» приступили к подготовке документов для ввода ЖК в эксплуатацию
ГК «УНИСТО Петросталь»
18.07.2018 14:52

В ЖК «Чудеса света» благоустраивают внутренние дворы

В жилом комплексе «Чудеса Света», который ГК «УНИСТО Петросталь» возводит в деревне Аро близ Колтушей, завершается благоустройство общественного пространства дворов – представители компании-девелопера уже установили детские площадки, проложили тротуарные дорожки и засеяли газон