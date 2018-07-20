В ФСБ взялись за прогнозирование тарифов на мобильную связь. «Пакет Яровой» прибавит к цене 10%

Сотрудники Федеральной службы безопасности вычислили, что внедрение систем записи разговоров и их хранение скажется на тарифах, но рост не превысит десяти процентов.

Такие данные, полученные от ФСБ через Министерство цифрового развития и Уральскую ассоциацию операторов связи, 20 июля приводит Reuters. Федеральная служба безопасности рассчитала, что расходы операторов связи на реализацию всех условий «закона Яровой» приведут к подорожанию услуг связи на 10%. На чем основана эта цифра, в министерстве не уточнили. Директор департамента регулирования радиочастот и сетей связи ведомства и вовсе предложил «не спекулировать» на тарифах, пока меры по внедрению не реализованы.

В Уральской ассоциации с данными из ответа министерства на их запрос не согласились – на хранение данных и их защиту от утечки вырученных 10% не хватит, уверены в организации.

Генеральный директор ТМТ Consulting Константин Анкилов удивился, что ФСБ признала хоть какой-то вероятный рост – чиновники, по его словам, были убеждены, что принятие закона вовсе не скажется на стоимости услуг.

Напомним, сами мобильные операторы, которых в мае опрашивала «Фонтанка», прогнозировали рост цен примерно на треть. Закон, принятый ещё в 2016 году, вступил в силу 1 июля этого года. Теперь разговоры всех абонентов должны быть записаны и храниться полгода.