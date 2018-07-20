Британец пережил отравление «Новичком», он выписан из больницы

Житель Эймсбери Чарли Роули, отравленный «Новичком» вслед за своей подругой, экс-шпионом Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, 20 июля выписан из больницы.

Об этом телеканалу SkyNews рассказала заведующая больницей Лорна Уилкинсон. По её словам, Роули выжил только благодаря работе врачей, опыт британца она назвала ужасающим и предположила, что большинство людей не могут даже представить, что ему пришлось пережить. Прогноз по его дальнейшему выздоровлению она назвала благоприятным и пожелала бывшему пациенту успехов.

Напомним, Роули отравился в Эймсбери 30 июня, его вместе со спутницей увезли в госпиталь в Солсбери. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Позже женщина попрыскала веществом на лицо и руки, доза яда оказалась смертельной. Намеренное отравление экс-шпиона к успеху не привело — бывший разведчик и его дочь также успешно прошли курс лечения. Отметим, Роули пришёл в себя значительно быстрее, чем Скрипали. С момента отравления до возвращения в сознание британца прошло около 10 дней. Экс-полковник ГРУ заговорил только через месяц.